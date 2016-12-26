Не Сиховом єдиним. У мерії почали говорити про трамвай на Левандівку і Рясне

За 3-5 років у Львові можуть запустити трамвай на Левандівку і Рясне. Про це сьогодні під час пленарного засідання сесії міської ради Львова повідомив начальник управління транспорту Львівської міськради Віктор Щир, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, трамвай зможе вирішити транспортну проблему із Рясне.

«Рясне сьогодні в нашому місце займає перше місце за транспортними проблемами. Як ї вирішити: найближчі кроки – 6 маршрут ми збільшимо до 6 машин, 12 маршрут до 10 машин… Але проблему Рясного збільшенням маршруток, на мій погляд, кардинально не вирішити» – зазначив він. І додав:

«Найближчі 3-5 років проблему Рясного можна вирішити. Перший шлях – з’єднати вулицю Суботівську з вулицею Шевченка і продовжити маршрути, які є на Левандівці. А другий – сьогодні я даю гарантію що це можна зробити – трамвай на Левандівку і на Рясне. От тоді ми можемо вирішити транспортну проблему Рясного».