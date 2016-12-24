На Львівщині замість наметового містечка військові будують казарми за стандартами НАТО

В 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у селі Старичі на Львівщині, відбулася презентація масштабного проекту з нарощування казармено-житлового фонду. Про це Львівському порталу повідомили у медіа-центрі Міністерства оборони України.

Як зазначив заступник начальника Центру по роботі з особовим складом підполковник Володимир Безбородов ідея відновлення казарм народилася ще до війни.

«Як тільки наш Центр розпочав підготовку військових спеціалістів за багатьма спеціальностями, відразу ж постало питання – де розміщувати особовий склад: викладачів, інструкторів, обслуговуючий персонал і, звісно, курсантів? На перших порах нас виручали наметові містечка, однак з часом ми зрозуміли – аби навчання тривало успішно, необхідно створити належні умови для проживання. Саме тому, на початку цього року ми поставили собі за мету одне амбітне завдання – переселити людей до казарм якомога швидше», – наголосив офіцер.

Для того аби привести все до ладу оборонному відомству довелося вкласти майже 12,5 мільйонів гривень та найняти підрядну організацію. В казармі передбачено облаштування кімнат для командирського складу, класи підготовки, шістнадцяти кімнат особистої гігієни, майже трьох десятків кубриків тощо.

Як зазначили представники Центру в таких будівлях проживатимуть військовослужбовці перемінного складу, які приїжджатимуть на навчання. Варто додати, що всередині є все необхідне для повноцінного відпочинку курсантів після важкого та насиченого дня.

Фото: МОУ