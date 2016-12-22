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Копи нагадують львів’янам про покарання за використання та продаж піротехніки

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Патрульні Львова нагадують, що використання та продаж піротехніки у Львові заборонений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

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Нагадуємо Вам, що Львівська міська рада прийняла ухвалу №23 від 17.12.2015 «Про заборону використання та реалізації феєрверків, салютів і піротехнічних виробів на території м. Львова». Цією ухвалою було заборонено використання та реалізацію феєрверків, салютів, піротехнічних виробів, інших засобів піротехніки з світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших вибухонебезпечних пристроїв.

Попри заборону використання піротехнічних виробів, за статистикою, найбільша кількість пожеж і травм від піротехніки є у період святкування Новорічних та Різдвяних свят.

«Рекомендуємо батькам провести профілактичні бесіди з дітьми не лише про заборону, але й про небезпеку, яку несуть піротехнічні засоби. За порушення порядку виробництва, перевезення, зберігання, торгівлі та їх використання є відповідальність, яка передбачена статтею 195-6 КУпАП, а саме штраф від 595 до 1020 гривень з конфіскацією піротехнічних засобів», – нагадують копи.

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