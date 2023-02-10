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Зеленський зустрівся із Дудою у Ряшеві

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський та Президент Польщі Анджей Дуда провели зустріч у польському Жешуві (Ряшеві), що неподалік кордону із Україно. Про це Львівському порталу повідомили у Офісі президента.

Завершуючи низку закордонних візитів, глава Української держави поінформував колегу про поточний стан справ на фронті й прогнози щодо розвитку ситуації у найближчий період. Володимир Зеленський розповів про актуальні оборонні потреби України та свої кроки щодо зміцнення української армії.

Лідери держав обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.

Володимир Зеленський також розповів про візит до Брюсселя й наголосив на важливості старту вже цьогоріч переговорів про вступ нашої країни до ЄС. За словами Президента України, це стало б важливою мотивацією для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський із неанонсованим візитом прибув до Великобританії. Тут він зустрівся її з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у британському парламенті, а також мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

За підсумками візиту українського президента до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчання українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Керівники цих двох країн запевнили, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Після цього 9 лютого Зеленський приїхав до Брюсселя. Він уже виступив у Європарламенті, а також візьме участь у саміті Євросоюзу.

Зі свого боку президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

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