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Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці

Ольга Денисяка

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Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнили президента Володимира Зеленського у підтримці. Про це йдеться у Твіттері Еммануеля Макрона та Олафа Шольца.

«Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського Союзу: Україна ніколи не буде самотньою», – написав Макрон у Твіттері після зустрічі Володимиром Зеленським та Олафом Шольцом.

Своєю чергою Олаф Шольц також повідомив, що разом з Еммануелем Макроном запевнили Володимира Зеленського у підтримці «стільки, скільки буде потрібно».

«Україна героїчно – з мужністю, відвагою та наполегливістю – бореться проти жорстокої російської агресії. Разом з Еммануелем Макроном я особисто запевнив Володимира Зеленського сьогодні в Парижі: Ми стоятимемо поруч з Україною – стільки, скільки буде потрібно», – написав у свою чергу Шольц.

Ввечері 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Того ж дня зранку Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни. Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Президент України також зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

За підсумками візиту Президента України до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчатиме українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Ця поїздка стала другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

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