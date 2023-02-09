Зеленський у Парижі зустрівся із Макроном та Шольцом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з Президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після зустрічі із лідерами Франції та Німеччини Володимир Зеленський заявив, що чим скоріше Україна отримає далекобійну зброю, сучасні літаки та танки, то швидше закінчиться російська агресія.

«Дієве континентальне союзництво в Європі – це потреба всіх європейців. Швидше закінчити російську агресію – це найраціональніше, що може бути. Що раніше Україна отримає далекобійну зброю, що раніше наші пілоти отримають сучасні літаки, що міцнішою буде наша танкова коаліція, то швидше закінчиться російська агресія, і ми повернемо Європі впевнений мир», – повідомив Володимир Зеленський.

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Як відомо, Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни. Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Президент України також зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

За підсумками візиту Президента України до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчатиме українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Ця поїздка стала другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

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