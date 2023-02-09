Президентка Європарламенту закликала дати Україні далекобійні ракети і винищувачі

Президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки. Про це вона сказала 9 лютого на спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента Володимира Зеленського, пише Європейська правда.

«Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом набуття членства, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги», – сказала Метсола.

«І тепер держави мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи, яку багато хто сприймає як даність», – наголосила президентка Європарламенту.

За її словами, відповідь Заходу має бути пропорційною до загрози. А загроза, наголосила вона, є екзистенційною.

Роберта Метсола також Запевнила Зеленського, що ЄС буде на боці України стільки, скільки буде потрібно.

Як повідомляв Львівський портал, 9 лютого президент України Володимир Зеленський після Лондона та Парижа прибув до Брюсселю. Тут він він візьме участь у саміті Євросоюзу.

Напередодні Володимир Зеленський побував у Великобританії, де зустрівся її з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, виступив у британському парламенті, а також мав аудієнцію у короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

За підсумками візиту українського президента до Великої Британії вдалося домовитися про далекобійну зброю і навчатиме українських пілотів на літаках, які є на озброєнні у НАТО.

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Керівники цих двох країн запевнили, що підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».

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