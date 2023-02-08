Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прилетів до Лондона і зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Володимир Зеленський подякував усьому британському народу та особисто Ріші Сунаку за всебічну підтримку України в протидії російській агресії. Він наголосив, що Сполучене Королівство є надійним партнером і другом, одним зі світових лідерів у допомозі Українській державі.

«Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував главу британського уряді про ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на важливості отримання необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ і звільнити всі тимчасово окуповані українські території.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великої Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови нашої країни, а також низку інших перспективних проектів.

Окремо обговорювалося питання недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, візит президента України до Великої Британії не анонсували з міркувань безпеки. Про нього стало відомо вранці 8 лютого, а невдовзі Володимир Зеленський вже фактично прибув до Лондона.

Це є другий візит українського президента за кордон із початку повномасштабного вторгнення Росії. Перший відбувся у грудні, коли Зеленський літав у США.

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Фото: ОП