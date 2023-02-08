Велика Британія надасть Україні далекобійну зброю і навчатиме пілотів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія надасть Україні далекобійну зброю та значну кількість броньованої техніки, а також розпочне навчання українських пілотів.

За словами Володимира Зеленського, Велика Британія в особі британського прем’єра Ріші Сунака підтвердила, що допомагатиме Україні до спільної перемоги.

«Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Погодили потужну кількість броньованої техніки й постачання далекобійної зброї. І домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України та Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, але й пройдемо весь шлях до нашої спільної перемоги», – повідомив Володимир Зеленський.

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Як відомо, Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни. Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Президент України також зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

В планах Володимира Зеленського у середу ввечері із Лондона поїхати до Парижа.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Ця поїздка стала другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

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