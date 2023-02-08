Президент України зустрівся із королем Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії вперше зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.

Володимир Зеленський став першим Президентом України, якого удостоїли зустріччю із британським монархом.

«Зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові. Для мене честь – бути першим Президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент України подякував монарху за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії.

Як відомо, Володимир Зеленський у середу ввечері із Лондона поїде до Парижа.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.

Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

Ця поїздка стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.