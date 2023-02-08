Президент України зустрівся із королем Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії вперше зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.
Володимир Зеленський став першим Президентом України, якого удостоїли зустріччю із британським монархом.
«Зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Привітав із нещодавнім сходженням на престол і побажав миру та процвітання британському народові. Для мене честь – бути першим Президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх», – повідомив Володимир Зеленський.
Президент України подякував монарху за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії.
Як відомо, Володимир Зеленський у середу ввечері із Лондона поїде до Парижа.
Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського «особисто взяти участь у майбутньому саміті».
Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.
Він провів переговори з британським прем’єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.
Ця поїздка стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.
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Андрій Котенський