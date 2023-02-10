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У Львові встановили протез ноги 26-річному захиснику

Наталя Дуляба

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26-річному добровольцю Віталію, який втратив ногу на День Незалежності, вже встановили протез у реабілітаційному центрі «Незламні», зараз він проходить фізіотерапію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Віталій родом із Чернівців. Із перших днів повномасштабної війни 26-річний хлопець вирішив стати на захист держави. Через велику кількість добровольців тоді, пригадує, ледь потрапив до батальйону.

Торік у серпні військовий брав участь у наступі на Харківщині. У сам День Незалежності біля нього розірвався танковий снаряд: обидві ноги молодика просікли уламки. Через інтенсивний ворожий обстріл побратими не змогли одразу дістатися до Віталія. Тому першу медичну допомогу хлопцеві надали лише тоді, коли вогонь вщухнув.

До найближчого госпіталю у Барвінковому Віталій потрапив через дві години після поранення – праву ногу врятувати вже не вдалося.

На протезування воїн приїхав до Львова у Національний реабілітаційний центр «Незламні». Тут спеціалісти менш ніж за тиждень виготовили Віталію протез. Його виробником є німецька компанія Ottobock – одна з найкращих у світі світі у цій галузі.

Нині Віталій перебуває на реабілітації, з ним займаються фізичні терапевти. Після відновлення захисник планує повернутися на фронт. Каже, що докладає максимум зусиль, аби це відбулося якомога швидше, адже побратими уже зачекалися.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни у львівському реабілітаційному центрі «Незламні» надали допомогу більше 7000 поранених українців. Це військові, цивільні, а також понад 250 дітей. Так, тут встановили протези ноги 52-річному військовослужбовцю і 48-річному херсонцю, протез суглоба 45-річному захиснику, а також протез руки бойовому медику.

Нещодавно тут почали протезувати й дітей. Першим пацієнтом став 13-річний хлопчик із Одещини, син військового.

Сам реабілітаційний центр «Незламні» має статус національного. На його розбудову збирають кошти. Влітку на благодійному форумі на це зібрали перші 2,1 млн євро. Також фінансово долучитись до будівництва погодилась Австрія. А американська гуманітарна організація Direct Relief надасть 1 мільйон доларів на придбання критично необхідного обладнання.

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Фото: ЛМР

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