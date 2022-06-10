На реабілітаційний центр для військових у Львові зібрали більше 2 млн євро

На будівництво Національного реабілітаційного центру «Незламні» у Львові на благодійному форумі зібрали перші 2,1 млн євро. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На Форумі донорів 10 червня у Львові вдалося зібрати 2,1 млн євро. Це перші кошти, які підуть у скарбничку для того, щоб збудувати реабілітаційний центр «Незламні».

Свої внески зробили компанії АТБ, Symfony Solutions, Space Art, Група «ПЗУ Україна» та посольство Швейцарії в Україні. Також раніше пожертви перерахував народ Тайваню.

Зауважимо, що долучитись до збору коштів на будівництво реабілітаційного центру «Незламні» може кожен. Для цього у Першому медоб’єднанні Львова створили окремий благодійний рахунок. Реквізити для пожертв доступні за цим посиланням.

Попередньо відомо, що на будівництво й облаштування реабілітаційного центру потрібно 77 млн євро.

Найближчим часом ще мають сформувати наглядову рада цього проєкту, а його аудит здійснюватиме один із лідерів аудиторських та консалтингових послуг України, член глобальної мережі Baker Tilly International, що входить до десятки найбільших мереж бухгалтерських та консалтингових компаній світу, компанія «Baker Tilly» в Україні.

Масштабний реабілітаційний центр для військових збираються створити у структурі Першого медоб’єднання Львова. Він включатиме в себе потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію.

У майбутньому медзакладі буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування. Тут ветеранам не лише встановлюватимуть протези, тут їх і будуть виготовляти.

«Українські спеціалісти придумали і в експериментальному режимі запустили роботизоване протезування. Вони виготовили руку-робот, яка повністю замінює кінцівку. Ця рука зараз є в нас в лікарні і вже наступного тижня ми будемо її встановлювати. Наші генії придумали це. Надсучасні протези мають мати українці, бо ми на них заслужили», – розповів гендиректор Першого медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

«Система охорони здоров’я, яка сьогодні працює, показує, що вона дає гідну відповідь на ті виклики, які приносить війна. Але ми готуємося до тих негативних наслідків, які очікуємо після перемоги. З кожним днем людей, які потребуватимуть довгої реабілітації в Україні, стає більше. Такі реабілітаційні центри вже потрібні країні, і ми не зупинимось виключно на львівському», – так прокоментував плани на будівництво міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Очільник МОЗу Німеччини Карл Лаутербах, який приїхав на Форум донорів, заявив, що готовий долучитися до допомоги пораненим під час війни українцям. Зокрема, Німеччина допомагатиме людям, які отримали важкі опіки і тим, хто втратив кінцівки.

«Німеччина забезпечуватиме протези, а також фахівці проводитимуть навчання, щоб українські лікарі могли в майбутньому самі обслуговувати пацієнтів, які потребують протезування. Також окремо пропонуємо допомогу в лікуванні опіків, у постачанні медикаментів і у навчанні українських лікарів, адже процес лікування опіків складний і може тривати кілька років. 200 медиків німецької асоціації лікарів уже зголосилися працювати в Україні. І це лише початок», – сказав Карл Лаутербах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.