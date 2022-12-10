Американці дадуть мільйон доларів на реабілітаційний центр у Львові

Американська гуманітарна організація Direct Relief надасть 1 мільйон доларів на придбання критично необхідного обладнання для Національного реабілітаційного центру «Незламні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Перше медоб’єднання Львова, у підпорядкування якого й входить реабілітаційний центр «Незламні», та організація Direct Relief підписали меморандум про співпрацю. Першим кроком якраз і стане виділення американською стороною 1 мільйона доларів на купівлю необхідного обладнання.

«Я вражений роботою лікарні і вашою роботою, я вражений стійкістю всіх українців. Ви зустрічаєтесь із численними викликами, які виходять за межі поля бою. Зокрема з надання медичних послуг тим, хто постраждав від обстрілів, хто отримав поранення під час бойових дій. Ми розуміємо, що для багатьох ці травми залишаться на все життя. Саме тому ми підтримуємо “Незламні”. Ми дуже щасливі бути частиною цього проєкту, я дуже надихаюся Україною», – зазначив президент і генеральний директор Direct Relief Томас Тіге.

Зазначимо, за час повномасштабної війни у львівському реабілітаційному центрі «Незламні» надали допомогу більше 7000 поранених українців. Це військові, цивільні, а також понад 250 дітей. Так, тут встановили протези ноги 52-річному військовослужбовцю і 48-річному херсонцю, протез суглоба 45-річному захиснику, а також протез руки бойовому медику.

Сам реабілітаційний центр «Незламні» має статус національного. На його розбудову збирають кошти. Влітку на благодійному форумі на це зібрали перші 2,1 млн євро. Також фінансово долучитись до будівництва нещодавно погодилась Австрія.

Довідково: Direct Relief – гуманітарна організація, що допомагає людям, які постраждали від бідності у надзвичайних ситуаціях. Надає рятувальні медичні ресурси по всьому світу для громад, незалежно від політики, релігії чи платоспроможності.

У 2022 році Direct Relief надав понад 1,8 мільярда доларів на медичну допомогу та 50 мільйонів доларів готівкою для постачальників медичних послуг більше ніж у 90 країнах – від США до України.

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Фото: ЛМР