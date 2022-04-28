У Львові збудують реабілітаційний центр для важкопоранених у війні

У Львові облаштують Національний реабілітаційний центр для важкопоранених у війні українців, які потребуватимуть протезування, пластичної хірургії тощо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Для забезпечення інклюзивності майбутнього медцентру у мерії обіцяють консультуватися із львівським паралімпійським чемпіоном Василем Кравчуком та чотирма переможцями та призерами військових «Ігор нескорених» – Віктором Легкодухим, Ігорем Галушкою, Сергійом Калитюком та Дмитром Афанасьєвим.

«Після війни, та й зараз, тисячі людей потребуватимуть протезування, пластики обличчя і всього того, до чого призводить війна. Ми вже напрацьовуємо концепцію такого центру. Там має бути не лише медична допомога, а й фізична і психологічна реабілітація. Також можна врахувати й спортивну реабілітацію, тому я б дуже хотів попросити вас долучитись до цього процесу зі своїми професійними порадами. Всі приміщення центру мають враховувати питання доступності», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Також спортсмени виступають за створення у Львові спортивних майданчиків, які будуть використовуватися для реабілітації військових після фронту.

Як відомо, презентаційний проєкт будівництва сучасного медичного комплексу у Львові, в якому передбачать повний спектр високоспеціалізованої діагностичної та лікувальної допомоги, підготувала інжинірингова компанія abmk. Загальна площа такого реабілітаційного центру становить 24 550 м².

До побудови нового реабілітаційного центру у Львові також запрошено Європарламент.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Сихові збудують масштабний медичний центр із готелем і пологовим.

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