Австрія допоможе із будівництвом Національного реабілітаційного центру у Львові

Верховна Рада України ратифікувала рамкову Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проектів. В рамках Угоди передбачена допомога у створенні Національного реабілітаційного центру для українців у Львові. Про це повідомив народний депутат України Ростислав Тістик.

Відповідний законопроєкт №0176 підтримали 234 народні обранці.

«Окрім створення Національного реабілітаційного центру у Львові – Угода передбачає реконструкцію та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві та будівництво і оснащення сучасної університетської клініки у Києві.

Це історичний момент для медичної галузі не лише Львівщини, а цілої України! Вітаю усю медичну спільноту України! Попереду багато роботи та позитивних змін!», – зазначив Ростислав Тістик.

Як зазначається в супровідному документі до законопроєкту, прийняття акта створює правові підстави для набрання чинності Рамковою угодою, що сприятиме економічному співробітництву з Урядом Австрії у розвитку пріоритетних проектів, зокрема у сфері інвестицій, інновацій та реалізацій економічних проектів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я, сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема розвитку мережі сучасних медичних та професійно-технічних навчальних закладів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та ринку страхової медицини в Україні.

Як відомо, у Львові облаштують Національний реабілітаційний центр для важкопоранених у війні українців, які потребуватимуть протезування, пластичної хірургії тощо.

Попередньо відомо, що на будівництво й облаштування реабілітаційного центру потрібно 77 млн євро.

На Форумі донорів 10 червня у Львові вдалося зібрати 2,1 млн євро. Це перші кошти, які пішли у скарбничку для того, щоб збудувати реабілітаційний центр «Незламні».

Зауважимо, що долучитись до збору коштів на будівництво реабілітаційного центру «Незламні» може кожен. Для цього у Першому медоб’єднанні Львова створили окремий благодійний рахунок. Реквізити для пожертв доступні за цим посиланням.

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