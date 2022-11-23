У Львові вперше запротезували суглоб кисті військовому

Хірурги запротезували суглоб кисті руки військовому, аби повернути йому здатність виконувати бойові завдання. Це перша така операція з ендопротезування суглобів кисті в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медоб’єднання Львова. Операція минула успішно, і боєць уже повернувся на фронт. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Захиснику – 45 років, він зі Львова. До лікарів звернувся через постійний та сильний біль лівої руки. Мізинець набрякав, зігнути чи розігнути його чоловік уже не міг. Все – через контрактуру Дюпюїтрена – патологію долонної сполучної тканини, яка зумовила рубцеві зміни суглоба. Погіршила стан також отримана раніше травма пальця. Усе разом призвело до деформації фаланги. Як наслідок – рука нестерпно боліла навіть при найменших рухах пальцями. Суглоб знерухомився і почав руйнуватися.

Прибрати біль, відновити рухи пальця могла лише заміна ушкодженого суглоба. Операція відбулась у два етапи. Спершу чоловікові видалили контрактуру Дюпюїтрена та оглянули пальцеві нерви. Під час наступного етапу втручань – протезували міжфаланговий суглоб п’ятого пальця.

Лікар-хірург Роман Чепіль, який виконував операцію, зазначає, що найчастіше такого протезування потребують ті, в кого була травма або інші захворювання кистей рук. А основний симптом, який змушує звернутись до лікаря, – це біль.

Нагадаємо, у Першому медоб’єднанні Львова створюють Національний реабілітаційний центр НЕЗЛАМНІ. Завдяки цьому вже зараз медики лікують, протезують та реабілітують українців в Україні. З кожною людиною у центрі працює мультидисциплінарна команда, яка надає хірургічну, фізичну, психологічну та психосоціальну професійну допомогу. Завдяки підтримці донорів, уже відкрили протезну майстерню та встановили перші біонічні протези.

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