Лікарю, який втратив руку на фронті, у Львові встановили біонічний протез

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» у Львові встановили біонічний протез руки 27-річному бойовому медику. Про це повідомив очільник Першого медоб’єднання Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook.

27-річний Дмитро – ортопед-травматолог, який у складі медичної групи рятував наших військових на фронті. Під час однієї з евакуацій у червні він сам втратив праву руку.

«Думаю, не варто говорити про те, що для людини означає втратити праву руку. До нас лікар звернувся з проханням про найкращий протез, адже він хоче повертатися на фронт», – відзначив Олег Самчук.

Дмитру встановили біонічну кінцівку українського виробника Esper Bionics. Її для хлопця придбала ІТ-компанія Symphony Solutions. Він став другим, хто отримав такий протез у реабілітаційному центрі «Незламні».

«Я щасливий, що мій колега, молодий ортопед-травматолог, отримав у нас сучасний біонічний протез. Він щойно одружився, у нього все життя попереду. Я сподіваюся, завдяки нам цей хлопець зможе жити краще. Ми запросили Дмитра приєднається до нашої команди. Саме такі люди мають працювати з нашими бійцями, мають займатися протезуванням», – додав медик.

Зазначимо, за час повномасштабної війни у львівському реабілітаційному центрі «Незламні» надали допомогу більше 7000 поранених українців. Це військові, цивільні, а також понад 250 дітей. Так, тут встановили протези ноги 52-річному військовослужбовцю, 48-річному херсонцю, протез суглоба 45-річному захиснику.

Сам реабілітаційний центр «Незламні» має статус національного. На його розбудову збирають кошти. Влітку на благодійному форумі на це зібрали перші 2,1 млн євро.

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