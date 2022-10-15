ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські медики встановили протез ще одному захиснику

Ольга Денисяка

|

Захисник України Олександр Губенко втратив ногу на другий день повномасштабного вторгнення. У Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медичного об’єднання Львова встановили Олександру протез і він вже може ходити. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

52-річний Олександр Губенко родом із Броварів. Професійний військовий – все життя в армії. У 2008 році вийшов на пенсію, проте пізніше підписав контракт із ЗСУ. Та вже 25 лютого на Полтавщині під час авіаобстрілу чоловік втратив праву ногу та пошкодив ліву. Побратими одразу повезли його в лікарню. В медичному закладі Олександр лікувався кілька тижнів.

Згодом він дізнався, що у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медичного об’єднання Львова запустили програму протезування й встановлюють протези усім, хто постраждав від війни.

У Львові воїну призначили консультацію. З ним працювала мультидисциплінарна команда – хірурги, протезисти, фахівці з реабілітації та психотерапевти. Олександру виготовили протез, і вже зараз він ходить та каже, що зовсім скоро почне бігати.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам
Анастасія ПИЖ
Сотня працівників «АТБ» здала донорську кров для допомоги українським захисникам

У той час, коли ЗСУ активно тиснуть ворога на всіх фронтах, медичні заклади країни відчувають зростаючу потребу у донорс...

Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Прискорений вступ України до НАТО: що кажуть у Альянсі

На тлі заяв диктатора Путіна про анексію окупованих територій Росією Україна подала заяву на прискорений вступ до військ...

Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині
Тарас РАДЬ
Від деконструкції до демонтажу: чого не вистачає для завершення декомунізації на Львівщині

Спорадично у місцевому інформаційному просторі виринають повідомлення про натужні та часто невиразні спроби завершення д...

Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні
Ольга ТКАЛЕНКО
Мобілізація не допоможе армії Росії в Україні

Після успіхів Збройних сил України на Харківському напрямку та частині Луганської області Путін оголосив на Росії «частк...

всі статті
Львівський портал