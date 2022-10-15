Львівські медики встановили протез ще одному захиснику

Захисник України Олександр Губенко втратив ногу на другий день повномасштабного вторгнення. У Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медичного об’єднання Львова встановили Олександру протез і він вже може ходити. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

52-річний Олександр Губенко родом із Броварів. Професійний військовий – все життя в армії. У 2008 році вийшов на пенсію, проте пізніше підписав контракт із ЗСУ. Та вже 25 лютого на Полтавщині під час авіаобстрілу чоловік втратив праву ногу та пошкодив ліву. Побратими одразу повезли його в лікарню. В медичному закладі Олександр лікувався кілька тижнів.

Згодом він дізнався, що у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ Першого медичного об’єднання Львова запустили програму протезування й встановлюють протези усім, хто постраждав від війни.

У Львові воїну призначили консультацію. З ним працювала мультидисциплінарна команда – хірурги, протезисти, фахівці з реабілітації та психотерапевти. Олександру виготовили протез, і вже зараз він ходить та каже, що зовсім скоро почне бігати.

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