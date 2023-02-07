Компанії дружини Медведчука фінансували росгвардію та мвд рф, - СБУ

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. Зокрема, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та мвд рф в окупованому Криму.

Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострову. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів».

Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.

«Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами росгвардії та мвд рф», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили: документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації. Розгляд справи Медведчука суд розпочав наприкінці червня у закритому режимі.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття у власність майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті, золотий вагон та 279 картин. Нещодавно до списку арештованого майна додали ще два готельні комплекси, 8 га землі, банківські рахунки на 1,3 млн грн.

Також суд наклав арешт на три земельні ділянки, розташовані у гірській частині Львівщини, якими незаконно володіла фірма Оксани Марченк

За кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

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