Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко

Суд наклав арешт на корпоративні права, банківські рахунки та інше майно підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, за даними СБУ, арештоване майно належить громадянину РФ, Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

Рішенням суду накладено арешт на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень;

банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 гектарів;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисяч квадратних метрів.

СБУ з’ясували, що за допомогою цих активів реалізовували схему легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Кошти з російських банків виводили на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії.

Гроші надходили нібито на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, які належать Оксані Марченко. Комплекси зареєстровані на Марченко через низку українських компаній.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації.

23 червня у Львові розпочали закрите засідання справи про держзраду Віктора Медведчука. Підозрюваний бере участь за допомогою відеозв’язку.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті.

За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

9 червня Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу політику.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що у Медведчука арештували золотий вагон та 279 картини.