Резніков відреагував на скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на скандал із закупівлею продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами. Про це він написав у Facebook.

Олексій Резніков заявив, що надасть всю інформацію з документами назасіданні профільного комітету парламенту. На засіданні будуть брати участь представники НАБУ, ДБР та СБУ. Також він запропонує депутатам розглянути створення тимчасової слідчої комісії щодо закупівель.

Також Резніков обіцяє, що якщо хтось із посадовців зловживає, він отримає згідно з законом. Міністр зазначив, що «жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій», тому ціллю появи цієї інформації він вважає спробу підірвати довіру до Міноборони.

«Питання, яке мені останніми дня ставили найчастіше – чому це виринуло зараз? Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей.Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум – вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності», – заявив Резніков.

За словами Резнікова, наразі Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками. З кожним постачальником у договорі закріплена кількість військових частин, які вони будуть забезпечувати харчами. Відомство не закуповує окремі продукти, а купує комплексну послугу — забезпечення харчування. Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військового. Торік ця сума складала 120 грн на одного бійця за добу, а цьогоріч Міноборони отримало пропозицію від 151 до 162 грн на добу. Після переговорів зійшлись на ціні 145,8 грн.

Також Резніков додає, що контракти Міноборони з постачальниками укладаються на рік уперед за фіксованою ціною.

За словами міністра, процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з декількох стадій: оголошення потреб відомства, надання пропозицій бізнесом, зовнішня експертиза ціни, узгодження контракту, внутрішня перевірка, підписання контракту тощо.

Резніков пояснює, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і різні ціни у всіх мережах супермаркетів.

За словами міністра, непорозуміння виникло через те, що порівнювали неспівставні речі – ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм, ціни за літр з ціною за кілограм, вага нетто і брутто та інше.

Згадав він і про ціни на яйця у 17 грн за штуку, які викликали чи не найбільший резонанс, Резніков назвав таку ціну «звичайною технічною помилкою, яку зробив постачальник» – мовляв, він вказував ціну за вагу яєць, а не за штуки. Але, за словами Резнікова, і ця ціна відповідає ринковій.

«Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 до 90,6 грн за десяток. Це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставлення у Львів чи під Бахмут», – пояснює Резніков.

Також він зазначив, що видання «Дзеркало тижня» після публікації прибрало з інфографіки декілька позицій з нібито некоректними порівняннями, але не вказало про зміни.

Додамо, напередодні Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та обіцяє звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.