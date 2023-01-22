Міноборони назвало неправдивим журналістське розслідування про закупівлю харчів

Міністерство оборони України назвало маніпулятивним розслідування ЗМІ про те, що відомство нібито закуповує харчі для військових у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах та обіцяє звернутися до СБУ за поширення журналістами неправдивих відомостей.

«Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману», – йдеться у повідомленні Міноборони.

За даними відомства, міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до Голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Також повідомляється, що Міноборони звертатиметься до СБУ, за розмовсюждення журналістами неправдивих відомостей.

«Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період», – йдеться у повідомленні.

Водночас Міноборони повідомляє, що сповідує принцип нульової толерантності до корупції, а відтак стосовно закупівель харчування буде проведено внутрішню перевірку.

«Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно закону», – повідомляє Міноборони.

Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно – у понеділок.

Раніше журналісти оприлюднили інформацію, що Міністерство оборони України закупило продукти для військових частин, розташованих у далеких від лінії зіткнення областях, за цінами, удвічі-утричі вищими від роздрібних на ринку. Про це повідомило DT.ua, яке отримало у розпорядження відповідну угоду на 13,16 млрд грн, яку підписало Міністерство оборони з постачальником є ТОВ «Актив компані».

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