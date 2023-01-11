Ситуація біля Бахмута та Соледара показує необхідність посилити підтримку України, – Генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація в районах Соледара та Бахмута на Донеччині ще раз демонструє, що важливо посилити військову підтримку України. Про це пише Європейська правда.

«Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України», – наголосив Столтенберг.

Також він згадав про те, що США, Франція та Німеччина анонсували передачу Україні танків та бойових машин. А також наголосив на безпрецедентній підтримці усіх союзників НАТО та країн-членів ЄС.

«Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше», – сказав Генсек.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що наразі Соледар є найгарячішим та найважчим напрямком на Донеччині. РФ кидає туди найбоєздатніші підрозділи.

У свою чергу, українські військові в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

Окрім того, Череватий заперечив заяви росіян про захоплення Соледару.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що біля Соледара зникли британські волонтери.