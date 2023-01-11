У ЗСУ заявили, що росіяни не контролюють Соледар

Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заперечив заяви росіяни про захоплення Соледару на Донеччині. Про це пише Суспільне.

«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда», – сказав Череватий.

Зазначимо, 11 січня ПВК «Вагнер» оприлюднила фото нібито з соляної шахти Соледара та зазначила, що все місто контролюють вагнерівці.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ спростували цю заяву та назвали її інформаційно-психологічною операцією РФ.

«Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сергій Череватий також розповів, що наразі Соледар є найгарячішим та найважчим напрямком на Донеччині. РФ кидає туди найбоєздатніші підрозділи.

У свою чергу, українські військові в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що біля Соледара зникли британські волонтери.