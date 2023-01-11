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У ЗСУ заявили, що росіяни не контролюють Соледар

Анастасія Диняк

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Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий заперечив заяви росіяни про захоплення Соледару на Донеччині. Про це пише Суспільне.

«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда», – сказав Череватий.

Зазначимо, 11 січня ПВК «Вагнер» оприлюднила фото нібито з соляної шахти Соледара та зазначила, що все місто контролюють вагнерівці.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ спростували цю заяву та назвали її інформаційно-психологічною операцією РФ.

«Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків», – йдеться  у повідомленні.

Раніше Сергій Череватий також розповів, що наразі Соледар є найгарячішим та найважчим напрямком на Донеччині. РФ кидає туди найбоєздатніші підрозділи.

У свою чергу, українські військові в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що біля Соледара зникли британські волонтери.

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