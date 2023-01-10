ЗСУ працюють на максимальне виснаження росіян біля Соледара

Українські військові в районі Соледара на Донеччині працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть їхні найменші успіхи. Про це пише Українська правда.

Так, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони біля Соледара наразі роблять усе можливе, щоб виснажити ворога та максимально знизити його потенціал.

«Щоби навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (здобуті надзусиллями та великими втратами), вели до великої “піррової” перемоги», – наголосив полковник.

Раніше Сергій Череватий також розповів, що наразі Соледар є найгарячішим та найважчим напрямком на Донеччині. РФ кидає туди найбоєздатніші підрозділи.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Вже 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що біля Соледара зникли британські волонтери.