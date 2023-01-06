Україна отримає Patriot від Німеччини в І кварталі 2023 року

Німеччина відправить зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх армійських запасів в першому кварталі 2023 року. Про це пише Українська правда.

Так, речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт також заявив, що планується до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

Навчання на них відбуватиметься в Німеччині та триватиме близько восьми тижнів.

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