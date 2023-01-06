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Найбільший пакет військової допомоги від США: Україна отримає Bradley

Анастасія Диняк

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Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України загальною вартістю понад три мільярда доларів. Зокрема до нього увійдуть БМП Bradley. Про це пише Європейська правда.

Так, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що новий пакет підтримки у сфері оборони сягатиме трьох мільярдів доларів. Наразі це найбільший пакет допомоги, наданий Україні.

Зокрема, він включатиме в себе бойові машини піхоти M2 Bradley. Окрім того, США передадуть Україні бронетранспортери, самохідні гаубиці, ракетне озброєння, боєприпаси та іншу військову допомогу.

Зазначається, що 225 мільйонів доларів призначені на модернізацію української армії та розвиток військових можливостей на тривалий термін. Ще 682 мільйона Сполучені Штати виділять країнам східного флангу НАТО на закупівлю озброєнь.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден підтвердив, що в Білому домі розглядають можливість передачі Україні бойових машин піхоти M2 Bradley, аби допомогти їх у боротьбі з російською агресією.

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