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Біля Соледара зникли британські волонтери

Анастасія Диняк

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Правоохоронці розшукують волонтерів з Британії Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі, які зникли 6 січня поблизу Соледара на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, повідомлення про зникнення волонтерів правоохоронці чергової частини Бахмутського райвідділу поліції отримали 7 січня близько 17:15 год.

Відомо, що 6 січня о 8:00 год. громадяни Великої Британії віком 28 та 48 років виїхали з Краматорська в Соледар. Згодом зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився.

Наразі правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження зниклих іноземців.

«Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

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