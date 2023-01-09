Біля Соледара зникли британські волонтери

Правоохоронці розшукують волонтерів з Британії Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі, які зникли 6 січня поблизу Соледара на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Так, повідомлення про зникнення волонтерів правоохоронці чергової частини Бахмутського райвідділу поліції отримали 7 січня близько 17:15 год.

Відомо, що 6 січня о 8:00 год. громадяни Великої Британії віком 28 та 48 років виїхали з Краматорська в Соледар. Згодом зв’язок з Ендрю Бегшо та Крістофером Перрі втратився.

Наразі правоохоронці намагаються встановити місцезнаходження зниклих іноземців.

«Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції», – йдеться у повідомленні.