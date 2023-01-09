Росіяни відновили штурм Соледара

Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Ганни Маляр, ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців.

«Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини», – повідомила Ганна Маляр.

Раніше Львівський портал повідомляв, що біля Соледара зникли британські волонтери.

До цього Президент України Володимир Зеленський наголосив, що район Бахмута й Соледара на Донеччині є одним із найбільш кривавих місць на фронті, там тривають важкі бої. Втім українські захисники мужньо тримають оборону й відбивають наступи окупантів.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що у Соледарі тривають важкі бої, однак російські окупанти не контролюють місто.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що вагнерівці намагалися штурмувати Соледар на Донеччині, однак безуспішно, тому заяви російської пропаганди про нібито захоплення міста неправдиві.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що саме в районі Соледара ворог сконцентрував значні сили, адже хоче вийти на кордони Донецької області або принаймні захопити будь-який населений пункт, аби про «велике досягнення» могла глаголити російська пропаганда.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.