Після офіційного візиту до США президент Володимир Зеленський повернувся до Києва та приступив до виконання своїх обов’язків. Про це він повідомив у Telegram.

Так, 23 грудня Зеленський оприлюднив відео з Офісу президента.

«Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги», – зазначив президент.

Як повідомляв Львівський портал, за десять місяців повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський поїхав із першим закордонним візитом до США. Там він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Під час промови американські конгресмени близько двох десятків разів аплодували Зеленському стоячи. Повний виступ президента та головні тези можна переглянути за цим посиланням.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Згодом у Пентагоні додали, що на підготовку українських військових керувати системами Patriot, підуть кілька місяців. Навчання мають проходити на території третьої країни.

Також Зеленський, повертаючись з Вашингтону, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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