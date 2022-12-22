Зеленський виступив у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі Сполучених Штатів, подякував США за допомогу й закликав надалі діяти спільно проти російської агресії. Під час промови конгресмени неодноразово аплодували стоячи.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Першочергово Володимир Зеленський подякував всьому американському народу за допомогу Україні.

Він розповів, як непросто доводиться всім українцям останні десять місяців у боротьбі з Росією, проте наголосив: «Всупереч усім перешкодам і похмурим сценаріям Україна не впала. Україна жива та б’ється», – підкреслив Зеленський, на що Конгрес вибухнув гучними оплесками.

Ключове з виступу президента України:

Зеленський закликав США продовжити фінансову підтримку, адже ці гроші – «не благодійність, а інвестиції у глобальну безпеку і демократію».

Президент України також закликав членів Конгресу посилити санкції проти Росії та притягнути до відповідальності російських терористів за скоєну агресію. Він зазначив, що Президент США Джо Байден підтримав його формулу миру з 10 пунктів, але додав, що кожен член Конгресу може допомогти в реалізації.

Зеленський відзначив, що росіяни «використовують все» проти українських міст таких як Бахмут, але Україна «тримає оборону і ніколи не здасться». На це зал знову відреагував бурхливими оплесками.

Глава держави порівняв українців із американцями напередодні Різдва 1944 року, коли ті «відважно відбивалися від гітлерівських військ попри всі труднощі». Те ж роблять й українці з путінськими військами цього Різва.

«Україна стоїть і ніколи не здасться!, – наголосив Зеленський і присутні в залі вкотре заплодували стоячи. – Це лінія фронту: тиранія, яка не знає дефіциту жорстокості, проти життя вільних людей. Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти у таких боях, а щоб переламати це, щоб перемогти на полі битви».

Зеленський відзначив, що українці цьогоріч святкуватимуть Різдво, незважаючи на всі звірства війни: «Навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе не згасне».

Наприкінці свого виступу Зеленський передав Конгресу бойовий прапор із Бахмута як вияв вдячності за допомогу. Зі свого боку спікерка Палати представників Ненсі Пелосі подарувала президенту України прапор США.

Зазначимо, що свою промову у Конгресі США Володимир Зеленський вів виключно англійською мовою, як він сам зауважив, на знак шани та вдячності великому американському народові, який «із першого дня підтримує Україну в боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ОП