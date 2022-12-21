Зеленський вже у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону, де зустрінеться президентом США Джо Байденом і виступить перед Конгресом.

Володимир Зеленський готується до зустрічі із Президентом США Джо Байденом.

«Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки.

Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, про політ Володимира Зеленського в США стало відомо лише рано-вранці 21 грудня. Президент України вирушив до Штатів відразу після того, як навідався у Бахмут – найгарячішу точку фронту. Це є першим виїздом Зеленського за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ.

В Офісі президента заявили, що у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із Джо Байденом. Лідери країн обговорять всебічну співпрацю, зокрема, щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Зеленський також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Зі свого боку речниця Білого дому Карін Жан-П’єр вже анонсувала, що під час візиту Зеленського до США Джо Байден оголосить надання нового пакету допомоги Україні майже на 2 мільярди доларів, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

Системи Patriot увійшли у цей пакет допомоги.

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