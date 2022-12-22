Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням в Україну

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись з Вашингтону, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році», – написав президент.

Згодом у вечірньому відеозверненні Зеленський зазначив, що обговорив з польським президентом почуте під час візиту у Сполучених Штатах Америки та подальшу взаємодію України та Польщі.

Як повідомляв Львівський портал, за десять місяців повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський поїхав із першим закордонним візитом до США. Там він зустрівся у Білому домі з президентом США Джо Байденом та виступив у Конгресі.

Під час промови американські конгресмени близько двох десятків разів аплодували Зеленському стоячи. Повний виступ президента та головні тези можна переглянути за цим посиланням.

Зі свого боку державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Згодом у Пентагоні додали, що на підготовку українських військових керувати системами Patriot, підуть кілька місяців. Навчання мають проходити на території третьої країни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.