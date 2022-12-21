Не лише Patriot: США розкрили вміст пакета військової допомоги на 1,85 млрд доларів

Новий пакет військової допомоги США Україні на 1,85 мільярда доларів передбачає надання однієї батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами, а також низку іншої техніки та озброєння. Про це пише Європейська правда.

У межах 1 мільярда доларів, які своїм указом виділив президент США Джо Байден, окрім ЗРК Patriot Україні нададуть:

боєприпаси для HIMARS;

500 високоточних артснарядів 155 мм;

10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них;

по 10 мінометів 60 і 82 мм;

37 авто із захистом від мін Cougar;

120 броньовиків HMMWV;

шість броньованих ваговозів;

ракети HARM;

високоточне авіаційне озброєння;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

засоби й приціли нічного бачення;

тактичні захищені засоби зв’язку;

броню.

А за додаткові 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, США передадуть:

45 тисяч артснарядів 152 мм;

20 тисяч артснарядів 122 мм;

50 тисяч снарядів 122 мм для систем «Град»;

100 тисяч танкових снарядів 125 мм;

термінали супутникового зв’язку SATCOM;

фінансування для навчання та підтримки в бойовому стані обладнання.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 21 грудня офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Таким чином загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів.

Як повідомляв Львівський портал, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 год. за київським часом.

Також Володимир Зеленський виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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