США виділяє майже 2 млрд доларів на зброю для України та підготовку військових

Президент США Джо Байден у середу підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому, пише Європейська правда.

Водночас повний пакет військової допомоги США Україні, який оголосили у середу 21 грудня становить 1,85 мільярда доларів. Він також передбачає надання першої батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot із боєприпасами.

Як пояснив держекретар США Ентоні Блінкен, новий пакет допомоги складатиметься з 1 мільярда доларів фінансування, яке виділяє президентським указом Джо Байден, і ще 850 мільйонів доларів США, які надає Пентагон.

«Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО», – оголосив держсекретар.

Крім того, за словаи Блінкена, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби «завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою».

«Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена», – підсумував він.

Нагадаємо, 21 грудня вранці Офіс президента України офіційно підтвердив візит Зеленського до Сполучених Штатів. Президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом.

Як відомо, Президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України 9 травня.

Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили причину.

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