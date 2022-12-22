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Українські військові вчитимуться керувати ЗРК Patriot кілька місяців, – Пентагон

Наталя Дуляба

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Для того, щоб українські військові були належним чином підготовлені для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot, знадобиться кілька місяців. Про це 21 грудня заявив високопоставлений представник оборонного відомства США, пише Європейська правда.

«Patriot потребує навчання. І ми очікуємо, що на це підуть кілька місяців, щоб забезпечити українським силам підготовку, необхідну для його успішного використання», – цитує слова посадовця CNN.

Він додав, що ЗРК Patriot та боєприпаси, які США передають в межах останнього пакету військової допомоги, «дадуть Україні критично важливий засіб дальньої дії» для захисту від крилатих ракет, балістичних ракет та літаків.

«У протиповітряній обороні не існує “магічної кулі”. Наша мета – допомогти Україні посилити багаторівневий інтегрований підхід до протиповітряної оборони. Patriot доповнить низку засобів ППО середньої та малої дальності, які ми й союзники надали в межах попередніх пакетів допомоги», – зазначив представник Пентагону.

ЗРК Patriot – передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Після отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна має від союзників із початку війни.

Як писав Львівський портал, 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Тепер загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів.

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