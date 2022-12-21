Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський прибув до США та зустрівся зі своїм візаві у Білому домі Джо Байденом. Відповідні фото він опублікував у своєму Facebook.

Як видно на світлинах, разом із Володимиром Зеленським до Штатів прибули також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак. Всі вони були присутні на зустрічі з Джо Байденом.

Крім президента США, із українською делегацією зустрівся й Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен. Також поспілкувалась із гостями з України й перша леді США Джилл Байден.

Примітно, що українська делегація прибула на зустріч у Білий дім не в традиційних ділових костюмах, а обрала в основному мілітарі дрес-код.

«Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів», – відзначив Володимир Зеленський.

Як відомо, зустріч президентів України та США у Білому дому мала розпочатись 21 грудня о 21:00 год. за київським часом.

В Офісі Зеленського анонсували, що лідери країн обговорять всебічну співпрацю, зокрема, щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності. Опісля запланована спільна пресконференція президентів США та України.

Очікуючи на візит свого українського колеги, Джо Байден відзначив, що буде радий зустрічі, адже їм обом є «багато чого обговорити».

Про те, що Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, стало відомо після 20:00 год. за Києвом.

«Сьогодні я у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, Президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – так глава держави прокоментував свій візит.

Крім того, Володимир Зеленський також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Водночас 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Що ще увійде в цю допомогу, читайте тут.

Нагадаємо, про політ Володимира Зеленського в США стало відомо лише рано-вранці 21 грудня. Президент України вирушив до Штатів відразу після того, як навідався у Бахмут – найгарячішу точку фронту. Це є першим виїздом Зеленського за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Фото: Офіс президента