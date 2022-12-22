Якщо не буде нових обстрілів,  України стабілізує енергосистему до літа, – міненергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що станом на 22 грудня енергетична система України потребує часу до літа для стабілізації. Це за умову, що нових російських обстрілів росіян не буде. Про це пише Forbes.

Так, за словами Галущенка, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Найгірше – у Києві, адже росіяни завдали суттєвих пошкоджень 19 грудня. Він додав, що столицю не від’єднували і українська енергосистема цілісна.

Міністр розповів, що, за умови припинення російських атак на енергооб’єкти, систему можна буде стабілізувати до літа. Зокрема, припинити відключення світла.

Також Галущенко зазначив, що імпорт електроенергії для України можливий.

«Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6–2 ГВт», – пояснив він.

Міністр також додав, що важливими є мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть заживлювати електростанції, які «сіли на нуль» та дадуть додаткову потужність системі.

Нагадаємо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими. Відомо, що вже після шести із дев’яти масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня. Уряд анонсував подачу електрики за пріоритетністю. Що це означає, читайте за цим посиланням.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

Нещодавно прем’єр Денис Шмигаль попередив українців про можливі нові масовані обстріли окупантів, адже Росії важливо залишити Україну на Різдво та Новий рік у темряві.

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