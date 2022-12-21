РФ планує залишити Україну без світла до Нового року, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що росіяни планують залишити українців без світла до настання 2023 року та попередив про можливі масові обстріли вже найближчим часом. Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів.

Так, Шмигаль закликав готуватися до нових атак, адже для Росії важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Він додав, що в умовах майже щоденних обстрілів майже неможливо говорити про відновлення стабільного енергопостачання.

«Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян», – зазначив прем’єр.

Зазначається, що в таких умовах «Пункти незламності» стають порятунком для сотень тисяч українців. Наразі вже працює понад 5 тисяч локацій, однак найближчим часом їх кількість планують збільшити утричі – до 15 тисяч.

«Уряд визначив єдині стандарти їх роботи по всій Україні. Люди матимуть доступ до однакового набору послуг. Це тепло, зв’язок, доступ до води та електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 грудня через черговий масований ракетний удар росії по енергооб’єктах України на Львівщині, як і у всіх областях, ввели погодинні та аварійні відключення електроенергії.

Станом на ранок 20 грудня зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі. На Львівщині одночасно отримувати електроенергію могли 50% споживачів.

Увечері 20 грудня «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла на Львівщині через перевищення ліміту споживання.