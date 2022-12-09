ОСТАННІ НОВИНИ

Потужності в енергосистемі бракуватиме всю зиму, – «Укренерго»

Наталя Дуляба

|

Дефіцит потужності в українській енергосистемі протримається впродовж усієї зими. Про це 9 грудня під час брифінгу в Медіацентрі «Україна» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Якщо виходити зі сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимось заходами типу імпорту, але не повністю», – сказав він.

Володимир Кудрицький зазначив, що дотепер енергетики працюють, аби відновити потужності, втім навіть коли це станеться, українці все одно не матимуть світла цілодобово. Електроенергію подаватимуть за плановими графіками.

«Ми бачимо, що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить обленерго», – додав посадовець.

Нагадаємо, ще до удару, здійсненого в середині листопада, Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України.

В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал