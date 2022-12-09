Потужності в енергосистемі бракуватиме всю зиму, – «Укренерго»

Дефіцит потужності в українській енергосистемі протримається впродовж усієї зими. Про це 9 грудня під час брифінгу в Медіацентрі «Україна» розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Якщо виходити зі сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит буде існувати принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна скомпенсувати частково якимось заходами типу імпорту, але не повністю», – сказав він.

Володимир Кудрицький зазначив, що дотепер енергетики працюють, аби відновити потужності, втім навіть коли це станеться, українці все одно не матимуть світла цілодобово. Електроенергію подаватимуть за плановими графіками.

«Ми бачимо, що трохи відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, поступово відновлюють роботу електростанції. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить обленерго», – додав посадовець.

Нагадаємо, ще до удару, здійсненого в середині листопада, Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України.

В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

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