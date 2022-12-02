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Керівники обленерго нестимуть відповідальність за несправедливі знеструмлення, – Міненерго

Наталя Дуляба

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що за несправедливі вимкнення світла керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Під час наради з енергетиками Герман Галущенко розповів, що минулого тижня вдвічі побільшало скарг українців щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень світла. Найбільше скарг надходить з Києва, Київщини, Полтави та Львова.

При цьому міністр підкреслив: аналіз, який провели Міненерго з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян є обґрунтованим. Тому за зловживання на керівників обленерго чекають покарання.

«При відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність», – підкреслив Герман Галущенко.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зі свого боку наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників обленерго також за невиконання обмежень споживання електроенергії.

Крім того регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію обленерго зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їхні обсяги та актуальність складених графіків. Цю ситуацію, як кажуть в Міненерго, терміново потрібно виправити.

Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам «за усередненим споживанням» за листопад.

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