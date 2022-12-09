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Світло в Україні подаватимуть за пріоритетністю. Деталі

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міненерго розробити чотири пріоритетні напрямки подачі електрики. У домівки українців світло подаватимуть в останню чергу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

На засіданні уряду 9 грудня Денис Шмигаль розповів, що від російських ударів в Україні постраждали всі теплові та гідроелектростанції, загалом пошкоджено 40% обʼєктів енергомережі. Тому в більшості регіонів все ще є значні обмеження електропостачання.

Найгірша ситуація зі світлом, за словами прем’єра, – на Донеччині та Харківщині, ще російські окупанти майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Непросто з електрикою й на Київщині, більший дефіцит є на лівобережжі.

«Говоритимемо відверто: цієї зими ми постійно будемо жити в умовах обмеження споживання електроенергії. Тому держава й уряд систематизують процес щодо того, хто отримує електроенергію в першу чергу», – наголосив Денис Шмигаль.

Так, Міністерство енергетики має остаточно розробити чіткі пріоритети включення електропостачання:

  • Перший пріоритет – це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.
  • Другий пріоритет – це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Принцип «все для фронту» залишається абсолютно незмінним.
  • Третій пріоритет – це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи.
  • Четвертий пріоритет – житловий сектор.

«Тільки після включення цих чотирьох груп має постачатись електроенергія на інші об’єкти. Це справедливий підхід, який дозволить нашій країні вистояти цієї зими», – підкреслив глава уряду.

Також Міненерго разом із Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають напрацювати механізм реагування на заяви мешканців і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності включення.

Щодо пріоритетності подачі світла бізнесу, то в уряді працюють над рекомендаціями для промислового сектору, зокрема йому пропонуватимуть частково або повністю перейти на нічні зміни.

Нагадаємо, в «Укренерго» нещодавно заявили, що потужності в енергосистемі бракуватиме протягом усієї зими.

Дещо раніше енергетики констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС. Дотепер Росія здійснила вже вісім масованих ракетних ударів по українській енергосистемі.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Тим часом у Міненерго вже заявили, що керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за несправедливі графіки вимкнень або ж неналежну комунікацію з населенням. Станом на початок грудня Львів лідирував за кількістю скарг споживачів.

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