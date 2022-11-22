Росіяни пошкодили майже всі українські ТЕС та ГЕС, – «Укренерго»

Російські військові здійснили вже шість масових атаки на енергосистему України. Наразі в країні майже не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій. Про це повідомив глава «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Так, за словами Кудрицького, майже усі великі українські електростанції зазнали ударів росіян. Найбільшою була остання атака – окупанти випустили близько 100 ракет.

«Їхніми цілями були об’єкти енергосистеми. В основному – підстанції «Укренерго» та українські електростанції… Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів», – зазначив він.

Зауважимо, під час останніх обстрілів росіяни пошкодили пошкоджено 15 об’єктів «Укренерго». Наразі майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій компанії.

«Практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало. На деякі – по декілька разів: по три, по п’ять і навіть по вісім разів. Масштаб руйнувань колосальний», – наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, 15 листопада російські війська завдали найбільш масований удар по енергетичній інфраструктурі України з початку повномасштабного вторгнення. За уточненими даними Повітряних Сил, РФ випустила 96 ракет, 75 із яких збила ППО. Також окупанти застосували ударні дрони, в тому числі іранського виробництва.

Ворог переважно атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України, хоча збули також і влучання в житлові будинки у Києві. Близько 10 мільйонів абонентів залишились без світла, виникли значні проблеми з водопостачанням та мобільним зв’язком.

Окрім того, дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чи йдеться саме про російські ракети. Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.