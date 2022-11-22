У режимі вимкнень світла українцям доведеться жити мінімум до кінця березня, – енергетики

Через регулярні російські обстріли ситуація в енергосистемі України є складною. Тому українцям варто готуватись до того, що світло доведеться вимикати щонайменше до кінця березня. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко у своєму Facebook.

«Енергетики попри погану погоду зараз максимально стараються завершити відновлювальні роботи до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», – написав він.

Разом із тим Сергій Коваленко розповів, що якщо нових атак РФ на енергомережу не буде, то за теперішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності можна рівномірно розподілити по всій країні. Це означає, що відключення світла будуть скрізь, але менш тривалими.

Водночас він наголосив, що енергетики розглядають і готуються до різного розвитку подій, в тому числі й до найгіршого.

«Негативний сценарій буде, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час», – пояснив Коваленко.

Якщо ж Росія не здійснюватиме нових ударів по енергетичній системі України, то згодом вдасться повернути попередній рівень генерації електрики, відтак не виключено, що вийде взагалі відмовитись від вимкнень.

Втім очільник Yasno закликав українців готуватися до різних варіантів розвитку подій, в тому числі й до найгірших: «Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді. Я впевнений, що ми впораємося».

Нагадаємо, із жовтня російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Дотепер було шість таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада.

15 листопада Росія випустила по Україні 96 ракет та низку ударних дронів. Це була найбільш масована атака на енергетичну систему за весь час повномасштабної війни. ЗСУ збили 75 ракет і 12 безпілотників.

Своїми ударами Кремль вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» додають, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

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