СБУ прийшла до московських попів в Івано-Франківську

Спецслужби проводять обшуки на території УПЦ Московського патріархату в Івано-Франківську. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ Івано-Франківщини.

СБУ спільно з поліцією та Нацгвардією проводять контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди УПЦ МП в Івано-Франківську. Мета – протидія підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів, перевіряють осіб на території єпархії на їхню причетність до протиправної діяльності на шкоду державі», – кажуть у спецслужбі.

Всі приміщення і територію Московського патріархату перевіряють на використання єпархії як осередку «руского міра», ймовірне переховування громадян країни-агресора, зберігання зброї та інших заборонених предметів.

Правоохоронці наголошують, що всі заходи відбуваються у межах чинного законодавства України.

Нагадаємо, рано-вранці 22 листопада СБУ прийшла з обшуками до московських попів у Києво-Печерську Лавру, потім – в осередки УПЦ МП на Рівненщині та Буковині.

Під час обшуків у столиці і Рівненській області правоохоронці виявили пропагандистську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян РФ.

По-особливому відзначилась московська церква на Буковині. Крім російського громадянства у керівництва та купи методичок із Кремля, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту застали в ліжку з 17-річним хлопцем.

Що цьому передувало

Нещодавно Києво-Печерська Лавра потрапила у скандал. 12 листопада тут під час богослужіння співали пісень із пропагандистськими тезами та вихвалянням руского міра: «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь».

На цей інцидент, який відразу набув значного резонансу у суспільстві, відреагувала СБУ і запевнила, що не допустить проявів руского міра, які шкодять безпеці та інтересам України.

Згодом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

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