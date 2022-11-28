РФ готує нову атаку: вивела в море ракетоносій

На початку цього тижня Росія може вчинити нову масовану ракетну атаку. Вперше за декілька днів ворог вивів у Чорне море ракетоносій. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Чорному морі вперше за кілька діб з’явився ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу «Калібр» на своєму борту», – повідомила Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що в пунктах базування ворога також є споряджені ракетоносії, які можуть бути залучені впродовж кількох годин.

Тому речниця ОК «Південь» попередила, що на початку цього тижня можна чекати нову атаку окупантів і попросила українців бути обережними та дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог.

«Сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним…Цілком ймовірно, що початок тижня може бути ознаменований такою атакою», – наголосила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також попередив українців, що цей тиждень може бути таким же складним, як і минулий, оскільки російські окупанти готують новий масований удар.

Зазначимо, напередодні керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також говорив, що наступний тиждень може бути дуже важким, адже рашисти готують чергову атаку на енергетичну систему України.

Українська розвідка попереджала, що на підготовку нової масованої ракетної атаки Росії потрібно близько тижня. Тому наступного удару Кремль може завдати наприкінці листопада – на початку грудня.

Нагадаємо, дотепер російські окупаційній війська регулярно здійснили сім масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій. Дотепер українській енергосистемі бракує 20% потужностей.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимутьщонайменше до кінця березня.

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