РФ може повторити масовану ракетну атаку через тиждень, - розвідка

Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні орієнтовно раз на тиждень, тож варто бути готовими до наступних терористичних актів кремля. Як передає Укрінформ, про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.

«Ми справді бачимо спроби реалізації планомірного терористичного плану держави-терориста і терористичного режиму. Ні для кого не секрет, є вже низка рішень і національних парламентів і міжнародних структур про визнання росії спонсором тероризму і державою-терористом. Власне вчора в ООН на Радбезі було категорично оприлюднено позицію, що удари по мирній цивільній інфраструктурі є неприпустимими і є порушенням міжнародного права та воєнним злочином. Нас намагаються зламати, занурити в темряву і холод в період війни і змусити до перемовин на умовах агресора. Це насправді не вийде. Ми розуміємо, що періодичність тут приблизно тиждень плюс, це той період який потрібен для того, щоб підготуватись до наступного масованого ракетного удару. І Україна в свою чергу готується до подальшої більш ефективної роботи систем ППО, ПРО, але те, що терористичний режим буде продовжувати це, на жаль, без сумніву. Так, буде продовжувати», – зазначив він.

Відповідаючи на питання, як довго росія буде спроможною на такі атаки, Юсов зауважив, що попри обмежену кількість високоточних ракет, росія має значну кількість С-300, тому особливо обстрілам піддаватимуться прифронтові міста.

«Ми розуміємо, що запаси високоточного озброєння в росії значною мірою виснажені. Але є багато ракет не високоточних і власне вони за точністю особливо і не женуться. Ми бачимо, що в багатьох випадках розліт в кілометр це умовна норма і влучання навіть не просто в об’єкти енергетичної інфраструктури, а просто в цивільні об’єкти, в житлові багатоповерхові будинки, пологові будинки, лікарні — це є ознака косорукості російських ракетників і в цілому російського режиму. Але запаси є значні, особливо великі запаси ракет до систем С-300. Це означає, що насамперед загроза є для прифронтових міст. Тобто Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С-300 досягають», – повідомив він.

Юсов також наголосив, що Україна працює над захистом, але є розуміння, що ворог, попри всю свою недолугість і часто карикатурність, серйозний, він озброєний і масовий. Тому, на жаль, ракетний терор може тривати, попередив речник.

Він підтвердив, що запаси іранських дронів-камікадзе типу «шахед», майже вичерпані, тому рф почала використовувати «ланцети».

«…Запаси в тому числі іранських безпілотників не є безкінечними. Крім того, масово росія їх уже використала, і більшу частину з них українські системи ППО збили. Що стосується “ланцетів”, це відносно новий безпілотник. Питання, наскільки масово він може використовуватись рашистами, зараз вивчається», – розповів речник, додавши, що п’ять із 10 вчорашніх безпілотників було збито.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Через чергову масовану атаку Росії президент України Володимир Зеленський став вимагати скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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