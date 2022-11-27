Енергосистемі України бракує 20% потужності

Станом на неділю, 27 листопада, виробники електроенергії забезпечують майже 80% потреб споживання в Україні, дефіцит становить 20%. Про це йдеться на сторінці «Укренерго» у Facebook.

Так, наразі енергосистема покриває майже 80% потреб споживання в Україні, але воно поступово зростає через похолодання. Із цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решту електроенергії використовують для постачання населенню.

«За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%», – кажуть енергетики.

Зауважимо, що 26 листопада Україні не вистачало 25% від потреб електроенергії.

Через дефіцит електрики обленерго встановлюють ліміти споживання у кожному регіоні, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень (аварійні чи планові) і їх застосовує.

На Львівщині ситуація з електропостачанням потроху поліпшується. Станом на неділю, 27 листопада, енергосистема може одночасно подавати світло уже 50% мешканців. Втім 718 сіл і міст все ще повністю знеструмлені. В області діють планові графіки знеструмлень.

Нагадаємо, російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було вже сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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