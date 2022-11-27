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У Зеленського кажуть, що росіяни готують новий удар по українській енергетиці

Наталя Дуляба

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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наступний тиждень може бути дуже важким, адже російські окупанти готують чергову атаку на енергетичну систему України. Але влада і військові до цього готуються. Про це він написав у своєму Telegram.

«Наступний тиждень може бути дуже важким. Росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики. Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові», – написав він.

Арахамія також закликав українців підготувати запаси води, їжі довготривалого зберігання, зарядити телефони й павербанки, наперед дізнатись, де діють найближчі пункти обігріву.

Зауважимо, що українська розвідка попереджала, що на підготовку нової масованої ракетної атаки Росії потрібно близько тижня. Тому наступного удару Кремль може завдати наприкінці листопада – на початку грудня.

Нагадаємо, російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

23 листопада рашисти випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій. Дотепер українські енергосистемі бракує 25% потужностей.

Ще до останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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