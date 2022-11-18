Ракетні удари РФ вивели з ладу майже половину енергосистеми, – Шмигаль

Внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 18 листопада, пише Укрінформ.

«На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв’язку. Тільки протягом 15 листопада РФ випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», – сказав він.

Денис Шмигаль додав, що в цих умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

Як повідомляв Львівський портал, із жовтня російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Дотепер було шість таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада та 15 листопада.

15 листопада Росія випустила по Україні 96 ракет та низку ударних дронів. Це була найбільш масована атака на енергетичну систему за весь час повномасштабної війни. ЗСУ збили 75 ракет і 12 безпілотників.

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